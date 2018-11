"Ich bin gestern im Super-G-Training gestürzt und habe mich am Knie verletzt", schrieb Vonn einen Tag nach ihrem Unfall in Copper Mountain auf Twitter. "Die gute Nachricht: Ich muss NICHT operiert werden. Die schlechte Nachricht: Ich werde nicht in Lake Louise fahren können." An der kanadischen Westküste hat Vonn schon 18 Weltcupsiege gefeiert und die besten Chancen dieses Winters, sich dem Stenmark-Rekord zu nähern. In ihrer letzten aktiven Saison müsste die Amerikanerin vier Rennen gewinnen, um die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Siegen zu egalisieren.