Gut 60 Zentimeter Schneeauflage am Hirschenkogel, deutliche Minusgrade, die ab dem Christtag prognostiziert werden: Alles ist angerichtet für den Ski-Weltcup am Semmering (28./29. Dezember).Bei der Schneekontrolle am Sonntag hat auch die FIS grünes Licht gegeben. Und Organisationschef Franz Steiner kann durchatmen: „Einfach perfekt! So optimale Bedingungen wie heuer hatten wir noch nie.“ Wenigstens was den Schnee betrifft – denn in Pandemie-Zeiten ist im Umfeld an Normalität nicht zu denken.

Wenn die besten Slalom- und Riesentorlauffahrerinnen der Welt am Zauberberg gastieren, werden sie sich in einer eigenen „Corona-Blase“ bewegen. Mit Masken für Betreuer und Helfer im Umfeld. Zuschauer sind nicht erlaubt, beim für Montag angesetzten Riesentorlauf wie auch beim Nachtslalom am kommenden Dienstag.

„Der Weltcup-Tross umfasst ca. 500 Personen“, präzisiert Steiner. „Die müssen alle entsprechend gekennzeichnet und in insgesamt vier Gruppen getrennt werden. Der Tross ist in der Region untergebracht – von Kapfenberg bis Wiener Neustadt. Die Schwierigkeit war, dass die Hotels extra für uns aufsperren müssen und nach den paar Tagen wieder zusperren.“

Organisatoren extrem gefordert

Rund zwei Millionen Euro an Werbewert generierten die Bewerbe im Jahr 2018. „Auch heuer werden die TV-Bilder in die Welt gehen“, ist sich Steiner sicher. Sportlandesrat Jochen Danninger ergänzt: „Uns war’s wichtig, dieses Highlight im niederösterreichischen Sportkalender trotz schwieriger Bedingungen über die Bühne zu bringen.“ Dabei seien die Organisatoren extrem gefordert.

Seit Frühjahr laufen die Vorbereitungen, „fast wöchentlich mussten wir uns auf neue Situationen einstellen“, schildert Franz Steiner. „Die Arbeit für uns im Organisationskomitee ist nicht weniger geworden.“ Die freiwilligen Helfer hielten ihm dennoch die Stange. Unterstützt von moderner Technik: „Von Maria Schutz wird jetzt das Wasser für die Beschneiung über eine 3,5 Kilometer lange Pumpanlage nach oben gebracht.“

Die Zahl der Schneekanonen stieg von 45 auf 66. „Davon profitieren auch die Touristen!“ Und die Weltcup-Asse rund um die NÖ-Zugpferde Katharina Huber und Katharina Gallhuber.