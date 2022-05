WM-Ort Saalbach verliert Weltcuprennen 2023 und 2024 -Medien

Werbung

Und auch das vor den Weltmeisterschaften 2025 im Salzburger Ort vorgesehene Weltcupfinale 2024 soll gestrichen werden. Vielmehr plant der neue FIS-Präsident Johan Eliasch scheinbar mit Aspen/Colorado - und das auf längere Sicht.

Laut "Salzburger Nachrichten" kommt 2023 zu dem Termin Garmisch-Partenkirchen zum Zug, im Gegenzug habe man Saalbach die Frauenrennen angeboten. "Grundsätzlich keine schlechte Idee, weil die WM-Strecke ja neu ist. Aber die Umbauarbeiten sind bis zum kommenden Winter noch nicht fertig und damit ergibt das alles keinen Sinn", wird Saalbachs OK-Chef Bartl Gensbichler in der Zeitung zitiert. Er habe auch gehört, dass das Weltcupfinale 2024 an Aspen gehen soll. Bisher war es immer üblich, dass im Jahr vor den Weltmeisterschaften das Finale im WM-Ort als Generalprobe durchgeführt wird.

In der "Kronen Zeitung" kommentiert Gensbichler Gerüchte, wonach das Weltcup-Finale künftig überhaupt an "Bestbieter" gehen solle, mit den Worten: "Für uns ist das Finale eigentlich gestorben." Auch werde man sich überlegen, ob man in Zukunft noch einspringen werde, wenn wieder ein Ersatzort gefragt ist. "Ich bin gespannt, ob es 2025 überhaupt noch eine WM gibt", stellte er in den Raum.

Gensbichler war für die APA - Austria Presse Agentur vorerst nicht erreichbar.