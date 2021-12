Worley holt Sieg bei Lienz-Riesentorlauf - Truppe Neunte

Die Kärntnerin lag zur Halbzeit nur auf dem 27. Zwischenplatz, fuhr in der Entscheidung dann aber die zweitbeste Laufzeit. Ramona Siebenhofer wurde als zweitbeste ÖSV-Läuferin Elfte (1,62). Katharina Liensberger kam im ersten Bewerb nach ihrer Corona-Zwangspause nicht in Fahrt. Die Vorarlbergerin wurde mit über zweieinhalb Sekunden Rückstand nur 25. Fans sind in Lienz wegen der Covid-19-Präventionsmaßnahmen nicht erlaubt. Am Mittwoch steht in der Dolomitenstadt noch ein Slalom auf dem Programm.