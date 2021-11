Zu viel Neuschnee verhindert Männer-Abfahrt in Lake Louise

"Es ist zu viel Schnee in und neben der Rennstrecke, es sind auch viele Schneeverwehungen. Wir müssen die Strecke jetzt saubermachen, ein faires Rennen wäre nicht möglich gewesen", sagte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner im ORF-Interview. Für Samstag ist Wetterbesserung angesagt, einem Rennen sollte nichts im Weg stehen, meinte er. Am Samstag ist eine weitere Abfahrt angesetzt, am Sonntag ein Super-G. Danach folgen als Fortsetzung der Nordamerika-Rennen noch drei Speedbewerbe in Beaver Creek (USA).

"Schade, aber ich bin guter Dinge, dass wir morgen ein Rennen haben werden. Ich schaue, dass ich die Spannung beibehalte. Ich werde neu fokussieren und für morgen bereit sein", sagte Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr.

Für Christian Walder war die Absage "zu akzeptieren", weil die Sicherheit nicht gegeben gewesen wäre. Es benötigt allerdings viel Arbeitskraft, um den Schnee rauszubringen, allzu breit aufgestellt ist der Veranstalter da nicht. "Man kann das nicht mit Kitzbühel oder Wengen vergleichen. Ich hoffe, dass sie das hinbringen, dass wir hier zwei superfaire Rennen haben", meinte Walder. Max Franz hoffte auch, dass "die Leute, die hier sind, sich gescheit reinhauen", damit man coole Rennen habe.