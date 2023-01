Ski Alpin Zweite Cortina-Abfahrt vom 2. Reservestart - Ohne Suter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Corinne Suter passt in Cortina für die Wochenend-Rennen/Archivbild Foto: APA/sda

D ie zweite alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen am (heutigen) Samstag (10.00 Uhr, live ORF 1) in Cortina d'Ampezzo wird wegen Windes vom zweiten Reserve-Start durchgeführt. Das wurde Samstagfrüh bekanntgegeben. Olympiasiegerin Corinne Suter hat sich wie für den Super-G am Sonntag (11.30 Uhr) gegen einen Start entschieden, nachdem sie in der Freitag-Abfahrt gestürzt war. Schwer verletzt hat sich die Weltmeisterin nicht, ihr Gesundheitszustand wird nächste Woche erneut beurteilt.