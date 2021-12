Rohrweck Weltcup-Vierter in Arosa

Beide blieben dabei unverletzt. Rohrweck hatte am Ende gemischte Gefühle. "Zweimal in dieser Saison schon Vierter zu werden, tut ein wenig im Herzen weh, weil ein Podium natürlich viel schöner wäre. Es war aber trotzdem eine gute Leistung, und ich bin auch zu einem gewissen Grad stolz darauf, was mir in diesem Rennen gelungen ist, schließlich waren auch einige harte Fights mit dabei", resümierte der 31-Jährige. Im großen Finale unterlief ihm schon beim Start ein Fehler. "Und Fehler verzeiht diese Sprintstrecke ganz einfach nicht", wusste Rohrweck. Am Mittwoch (ab 19.00 Uhr) folgt ein Teambewerb.