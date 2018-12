Iraschko-Stolz im zweiten Premanon-Bewerb Fünfte .

Daniela Iraschko-Stolz hat am Sonntag im Weltcup-Bewerb der Skispringerinnen in Premanon (FRA) einen Podestplatz knapp verpasst. 24 Stunden nach ihrer Disqualifikation als Halbzeit-Dritte am Samstag (zu geringes Körpergewicht für die verwendete Skilänge) landete die Steirerin an der fünften Stelle, nur 0,2 Punkte hinter der drittplatzierten Japanerin Sara Takanashi.