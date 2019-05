Team-Olympiasieger Kofler gab Rücktritt bekannt .

Skispringer Andreas Kofler hat am Montag seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt. Der 34-jährige Olympiasieger und Weltmeister aus Tirol gab dies bei einer Pressekonferenz im Innenministerium in Wien bekannt, zu der er mit Familie angereist war. "Ich stehe da, um den ersten Schritt in eine neue Zukunft zu machen", sagte Kofler. "Der Abschied fällt mir schwer. Aber es wird Zeit für neue Wege."