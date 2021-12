Kilde Schnellster im zweiten Gröden-Training vor Striedinger

Der Schwede Felix Monsen wurde nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, das Training war für rund eine halbe Stunde unterbrochen.

Die Männer bestreiten am letzten Wochenende vor Weihnachten in Gröden je einen Super-G (Freitag) und eine Abfahrt (Samstag) sowie in Alta Badia (Sonntag, Montag) zwei Riesentorläufe.