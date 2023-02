Alpin Ski-WM-Aus für Lie McGrath nach Sturz im Super-G

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

WM-Aus für den Norweger Foto: APA/KEYSTONE

F ür das norwegische Ski-Ass Atle Lie McGrath ist die alpine Weltmeisterschaft in Meribel/Courchevel vorzeitig beendet. Der 22-Jährige war am Donnerstag im WM-Super-G gestürzt und hatte sich dabei am linken Knie verletzt. Das gab das norwegische Team am Abend via Social Media bekannt. Demzufolge zog sich Lie McGrath bei dem Sturz eine Zerrung zu, der Rennläufer wurde für weitere Untersuchungen und Behandlungen nach Hause geschickt.