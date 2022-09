Nach-Chile-Trainingswochen regenerieren Abfahrer in Tirol

Werbung

In Südamerika fanden die Athleten gutes Wetter und beste Pistenverhältnisse vor, Männer-Rennsportleiter Marko Pfeifer ließ aber auch nicht unerwähnt, dass es das Wichtigste sei, dass man verletzungsfrei zurückgekehrt ist. "Wir haben alle Trainingstage absolvieren können und sind von der Qualität zufrieden. Es ist immer Luft nach oben, wir haben noch Hausaufgaben zu machen und schauen, dass wir zu Hause noch einige gute Schneewochen bekommen, um fit für den Winter zu sein."

Herbert Mandl, der neue Leiter Ski alpin im ÖSV, stellte fest, dass sich der Aufwand für die Überseetrainings gelohnt habe. Nun gelte es, auf den heimischen Gletschern in Sölden und Pitztal "in die Gänge zu kommen", um noch im September mit dem Training starten zu können. Dank Snowfarming und großen Anstrengungen sollte dies gelingen, auch wenn es in den kommenden Wochen nur geringe Schneefälle geben sollte.

In der Regenerationswoche beim Stanglwirt in Going könnten auch "gewisse konditionelle und gruppendynamische Inhalte abgehandelt werden", sagte Mandl, ehe es in die letzte Vorbereitung gehe. Zur Abwechslung durfte am Dienstag geboxt werden, das kam durchaus gut an. "Das war richtig super. Wenn du müde bist am Schluss, musst du nochmals den Kopf einschalten und schauen, dass du konzentriert bist. Das ist vergleichbar mit dem Ende einer Skiabfahrt auf den letzten Sekunden, wo du noch einiges rausholen kannst", meinte der dreifache Olympiasieger Mayer.

Das weit wichtigere Training passierte freilich in Chile. "Es war sehr gut, speziell im Riesentorlauf möchte ich noch mehr, aber da werden wir die Tage schon zusammenbringen. Sölden habe ich ein bisserl im Hinterkopf, da bin ich immer gern gefahren. Ich werde mich darauf vorbereiten und kurzfristig entscheiden", sagte der Kärntner.

Auch Kriechmayr kehrte "gesund und fit" aus Übersee heim, er habe sich sehr wohl gefühlt beim Skifahren. "Es wird jetzt vom Schnee her eine Sucherei bis zu den ersten Rennen. Ob man das Training konservieren kann bis dahin, ist fraglich. Aber vom Material her haben wir was weitergebracht, das ist sehr wichtig." Wenn er sich gut fühle, werde er Sölden ins Auge fassen. "Zermatt ist da schon eine Woche darauf, da muss ich eh parat sein." Daniel Hemetsberger ist vom Vorbereitungsstand her "sehr zufrieden. Noch ist nicht alles perfekt, aber das passt eh".