Der 25-jährige Dreßen hatte bei seinem dritten Weltcup-Sieg zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf Paris, der in der Vorsaison vier Abfahrten gewonnen hatte, den Disziplin-Gesamtsieg aber trotzdem Feuz überlassen musste. Dreßen hatte sich am 30. November 2018 in der Abfahrt von Beaver Creek in den USA das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Enttäuschend verlief das Rennen für die ÖSV-Abfahrer: Vincent Kriechmayr lag auf dem siebenten Platz, weitere ÖSV-Läufer kamen nicht in die Top Ten.