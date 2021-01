Ester Ledecka peilt am Arlberg 2. Abfahrtssieg an .

Ester Ledecka wird im Ski-Weltcup immer stärker. In St. Anton gelang der Tschechin am Freitag die Bestzeit im Abschlusstraining, was sie zur Abfahrts-Mitfavoritin am Samstag machte. Es wäre der zweite Weltcup-Abfahrtssieg für die Snowboard- und Ski-Olympiasiegerin, die im Dezember im Snowboard den PGS in Cortina und kurz vor Weihnachten auf Ski den Super-G in Val d'Isere gewonnen hat. Im Dezember 2019 hatte Ledecka bei der Abfahrt in Lake Louise ihren Premierensieg gefeiert.