Skisport Launch der Marke "Ski Austria" - Neun Balken auf Mission

Stadlober und Scherrer stellten das neue Design von Ski Austria vor Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er Österreichische Skiverband vereinheitlicht seine Außendarstellung und will in Zukunft als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. "Für alles, das wir vermitteln wollen, steht das Logo, für unsere Werte, unsere Mission", sagte Verbandspräsidentin Roswitha Stadlober am Montag beim Marken-Launch in Wien.