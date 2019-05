ÖSV-Team trainierte im Windkanal .

Die österreichischen Kombinierer haben am Donnerstag in Wien bei Windkanaltests als Auftakt der gemeinsamen Trainingsarbeit für die neuen Saison an ihrer Flugfeinabstimmung gearbeitet. Der Großteils des Teams von Cheftrainer Christoph Eugen absolvierte in der ansonsten für Züge und LKWs genutzten Anlage im Rail Tec Arsenal bei Windstärken von bis zu 100 km/h einige simulierte Flugeinlagen.