Chiara Mair (+1,46) und Katharina Truppe (+1,55) sind auf den Plätzen acht und neun von der Spitze weiter weg. Katharina Huber (+1,67) fuhr bei Schneefall auf den elften Rang im Zwischenklassement. Start des zweiten Durchgang ist um 20.45 Uhr (live ORF 1).

Shiffrin strebt den ersten Slalom-Sieg seit mehr als einem Jahr an. Zum bis dato letzten Mal war sie in dieser Disziplin am 29. Dezember 2019 in Lienz ganz oben gestanden.