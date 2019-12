Shiffrin verzichtet auf Weltcup-Rennen in Val d'Isere .

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin geht bei den Ski-Weltcup-Rennen in Val d'Isere am Wochenende nicht an den Start. Das gab die 24-Jährige am Donnerstag via Twitter bekannt. In Val d'Isere findet am Samstag eine Abfahrt statt, am Sonntag folgt eine Kombination. "Ich muss an gewissen Dingen arbeiten", begründete die dreifache Gesamt-Weltcup-Siegerin ihre Entscheidung.