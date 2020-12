Auf sicheren Top-30-Plätzen rangieren auch die ÖSV-Läufer Manuel Feller (+1,01/13.), Fabio Gstrein (+1,05/14.) und Adrian Pertl (+1,49/20.), auf den zweiten Lauf (13.00 Uhr, live ORF 1) hoffen durfte auch Christian Hirschbühl. Nicht qualifiziert für die Entscheidung des ersten Torlaufs der WM-Saison haben sich Marc Digruber (+2,95) und Johannes Strolz (+3,18). Ausgeschieden sind u.a. Clement Noel (FRA) und Atle Lie McGrath (NOR). Am Dienstag folgt in Madonna di Campiglio ein weiterer Slalom (17.45/20.45 Uhr).