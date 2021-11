Comeback nach Horrorsturz: Tande wieder dabei

Skispringer Daniel-André Tande ist rund ein halbes Jahr nach seinen Horrorsturz auf der Flugschanze von Planica zurück im Geschehen. "Was für ein Gefühl, wieder auf Top-Niveau zu sein und alle wieder zu treffen! Und wie toll, Fans im Stadion zu sehen", schrieb der Norweger vor dem Weltcup-Saisonauftakt am Wochenende in Russland auf Instagram.