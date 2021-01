Der Weltcup-Titelverteidiger hatte zuletzt in Zakopane pausiert, um seine Rückenprobleme auszukurieren. Neu im Team um den Zakopane-Vierten Daniel Huber ist auch der 19-jährige Weltcupdebütant Niklas Bachlinger aus Vorarlberg. Nicht berücksichtigt wurde hingegen Gregor Schlierenzauer, der auch in Polen nicht überzeugt hatte. In Lahti geht es für die Österreicher am Samstag um den dritten Sieg im dritten Teambewerb der Saison. Am Sonntag ist ein Einzelwettkampf angesetzt.

Die Frauen bestreiten in Ljubno zwei Einzelkonkurrenzen. "Wir haben die letzten Wochen genützt, gut trainiert und sind für die kommenden Aufgaben vorbereitet. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Ljubno, an diese Schanze haben wir sehr gute Erinnerungen", meinte Rodlauer.