Routinemäßige Tests auf das Coronavirus brachten bei Cheftrainer Andreas Widhölzl, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald positive Befunde. Widhölzl und Rekord-Weltcupsieger Schlierenzauer zeigen laut ÖSV-Angaben vom Mittwoch leichte Symptome, alle drei haben sich sofort in Quarantäne begeben. Auch das restliche Team vom Auftakt in Wisla ist in Selbst-Quarantäne.

Der ÖSV wird bei der zweiten Weltcup-Station in Ruka nun durch die zweite Trainingsgruppe vertreten sein.