Die öffentliche Erwartungshaltung ist gerade bei den rot-weiß-roten Skispringerinnen vielleicht so groß wie nie zuvor: Hölzl verpasste mit sechs Einzelsiegen den Gesamt-Weltcup-Titel als Zweite nur um 65 Punkte, die derzeit verletzte Eva Pinkelnig wurde mit drei Einzelsiegen Gesamt-Dritte und auch die nun 19-jährige Marita "Sara" Kramer feierte ihren ersten Weltcupsieg. Die Mannschaft von Harald Rodlauer gewann mit fast 2.000 Punkten Vorsprung haushoch den Nationencup.

"Es wird nicht leichter, jeder erwartet von uns noch eine Steigerung. Aber auch andere Nationen sind sehr stark und trainieren", erklärte Rodlauer bei einem Pressetermin vor dem Weltcup-Auftakt. Man werde aber der Linie treu bleiben, auf die Gesamtheit des Teams zu schauen "Wir wollen im Nationencup so weit vorne wie möglich sein. Wir wissen, dadurch kann sich jede Einzelne entfalten."

Die Vorbereitung sei trotz der Coronakrise problemlos verlaufen. "Die Mädels sind gesund, wir haben im Team noch keinen Fall gehabt. Bis jetzt sind wir sehr verschont von dem Ganzen", erklärte Rodlauer, der im Vorfeld bei Kursen übrigens auf Einzelzimmer für seine Mädels gesetzt hatte. Der ÖSV-Cheftrainer freut sich über den Erfolgshunger von Hölzl und Co.: "Es ist eine irrsinnige Freude mit ihnen zu arbeiten, weil sie extrem ehrgeizig sind, sich weiterentwickeln wollen." Zudem lobt er das gegenseitige Helfen und auch die Freude für den anderen.

Hölzl habe sich sehr weiterentwickelt. "Sie weiß, was sie will. Es wird nicht so einfach sein, weil man die Gejagte ist." Team-Oldie Daniela Iraschko-Stolz, zuletzt nach einer Landung von einem kleinen Schleudertrauma gehandicapt, sei trotz ihrer 37 Jahre "noch immer mit Leib und Seele dabei". Und Teenager Kramer, der dieses Jahr im Bundesheer die Grundausbildung absolviert hat, bezeichnete Rodlauer als "Rohdiamant". "Sie ist extrem ehrgeizig und ein Perfektionist. Sie geht ins Detail und fordert dich extrem auch als Trainer."

Nicht vergessen wollte Rodlauer auch seine derzeit verletzten Stützen: Eva Pinkelnig hatte sich bei einem Sturz einen Milzriss zugezogen. Der Vorarlbergerin geht es langsam besser. "Schauen wir, ob es sich bis zur WM noch ausgeht." Und Jacqueline Seifriedsberger leidet noch an den Auswirkungen eines Kreuzbandrisses im linken Knie. "Wir hoffen, dass sie heuer im Winter noch einsteigt."

Für die Skispringerinnen ist es eine Saison mit dem ganz großen Höhepunkt WM in Oberstdorf, wo es erstmals auch von der Großschanze um Edelmetall für die Frauen geht. Neben dem kleinen Bakken, dem Mixed-Bewerb und dem Teambewerb geht es im Allgäu also um vier Medaillensätze. "Über die WM haben wir noch gar nicht geredet. Du musst in guter Form sein, das können sie sich nur vorher erarbeiten", so Rodlauer. Wichtig ist für ihn, dass das Team gut funktioniert, da brauche es keine Vorgaben.

Das heißeste Eisen ist freilich Hölzl, die abgesehen von zwischenzeitlichen Rückenproblemen im Sommer von einer guten Vorbereitung berichtet. "Die letzte Saison war die beste in meiner Karriere. Es ist immer schwierig, das noch einmal zu schaffen, weil es doch so ein sensibler Sport ist. Ich bin selbst neugierig, was jetzt in der Ramsau rausschaut."

Bei der Formulierung der Ziele bleibt sie vorsichtig wie auch im Vorjahr. "Ich möchte bei mir bleiben, Spaß bei jedem Sprung haben und in so einer Saison es noch mehr genießen, dass wir überhaupt springen dürfen", ist sich die 23-jährige Salzburgerin bewusst.

Hölzl hofft, dass ihre Zimmerkollegin Pinkelnig bald wieder ganz gesund wird. "Aber ich möchte sie gar nicht stressen. Ich bin in ständigem Kontakt mit ihr, schade, dass ich in nächster Zeit immer alleine im Zimmer bin, weil sie hat mir viel Halt gegeben und wir haben immer eine Gaude gehabt." Zunächst geht es aber einmal auf dem "alten Bock" (Hölzl) Normalschanze Ramsau ohne Pinkelnig um Weltcup-Punkte.

Iraschko-Stolz startet in ihre x-te Saison. "Ich freue mich auf Ramsau und möchte mich beim ÖSV bedanken, dass sie eingesprungen sind. Es spricht für die Leistungen, die wir letztes Jahr gezeigt haben, dass Österreich so hinter dem Damen-Skispringen steht." Warum Sie sich das immer noch antut? "Ich bewege mich einfach irrsinnig gern und meistens bist du, wenn du dir wehtust, eh selber schuld."

Ihr großes Ziel: "Das große Ziel ist es einmal, negative Tests abzugeben. Scherz beiseite - mein großes Ziel ist, meine Hocke wieder zu finden und ich möchte das Ganze noch mehr stabilisieren. Dann bin ich wieder ganz vorne dabei."

Kramer, die Sara gerufen wird, fühlt sich springerisch auf gutem Niveau. Sie ist die einzige, die eine WM-Medaille als Ziel auch ausspricht. Sie hofft auch, bei allen vier WM-Bewerben dabeizusein und: "mein Ziel wäre schon, bei der WM eine Medaille machen."