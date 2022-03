Skispringen Hörl bei Planica-Probesprung fast in Anlaufspur gestürzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schreckmoment für Jan Hörl in Planica/Archiv Foto: APA/AFP

Eine sehr gefährliche Situation hat Jan Hörl am Donnerstag im Probesprung für die Qualifikation im Skifliegen in Planica erlebt. Der Team-Olympiasieger geriet im Anlauf wegen einer unregelmäßigen Spur derart aus der Balance, dass er nur mit Mühe einen Sturz vor dem Schanzentisch verhindern konnte. Der Salzburger kam noch rechtzeitig in die richtige Position und konnte den Sprung bei 97,5 Metern stehen. Die Qualifikation wurde nun um vier Stunden auf 15.00 Uhr verschoben.