Huber als Quali-Vierter in Zakopane bester ÖSV-Springer .

In Abwesenheit des pausierenden Teamleaders Stefan Kraft hat Daniel Huber als Vierter der Qualifikation für den Weltcup-Springen in Zakopane einen starken Eindruck hinterlassen. Der Salzburger sprang nur einen Meter kürzer als der Gewinner der Vorausscheidung, Yukiya Sato aus Japan (133 Meter). Schlecht lief es für Maximilian Steiner und Polens Piotr Zyla, die jeweils wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert wurden und am Sonntag (16.00 Uhr) zuschauen müssen.