Huber bei Eisenbichler-Sieg in Wisla Dritter .

Daniel Huber hat am Sonntag beim Skisprung-Weltcupauftakt in Wisla den ersten Einzel-Podestplatz für den ÖSV geschafft. Der Salzburger, der am Vortag im siegreichen Team gestanden war, wurde mit Flügen auf die Tageshöchstweite von 138,5 sowie 125,5 m Dritter. Damit stellte er sein bisher bestes Resultat ein. Weltmeister Markus Eisenbichler (137,5/134) und Karl Geiger (133,5/128) sorgten für einen deutschen Doppelsieg.