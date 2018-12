Kraft gewann Quali für Tournee-Auftakt in Oberstdorf .

Rechtzeitig zum Beginn der 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf hat sich Österreichs Skisprung-Ass Stefan Kraft in guter Form gezeigt. Nach schlechten Trainingssprüngen markierte er in der Samstag-Qualifikation mit 138,5 Metern (153,1 Punkte) gemeinsam mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi Bestweite und holte sich mit 0,2 Zählern Vorsprung Platz eins. Mitfavorit Piotr Zyla (POL) wurde Dritter (150,5).