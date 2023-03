Skispringen Kraft in Skiflug-Quali von Planica Vierter

Stefan Kraft landete bei 222,5 m Foto: APA/NTB/Archiv

S tefan Kraft hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica mit einer Weite von 222,5 m Rang vier belegt. Der Salzburger war damit hinter den Lokalmatadoren Anze Lanisek (239 m), Timi Zajc (241,5) und Domen Prevc (230) bester Nicht-Slowene. Auf den Quali-Sieger Lanisek fehlten dem ÖSV-Adler 15,6 Punkte. Als zweitbester Österreicher kam Jan Hörl, dem ein 233-m-Satz gelang, auf Platz sechs.