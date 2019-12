Kraft, in der Tourneewertung als Vierter derzeit aussichtsreicher Österreicher, sei am Dienstag mit Schnupfen aufgewacht. Hayböck, der zum Auftakt mit Rang 14 überrascht hatte, gehe es laut Informationen besser. Beide absolvierten am Dienstag ihre ersten Trainingssprünge vor der anschließenden Qualifikation. Mit Rang vier bei Rückenwind ließ sich Kraft zunächst keine Schwäche anmerken.

Bereits bei der Tournee 2016/17 war das Duo von einem hartnäckigen Magen-Darm-Virus betroffen.