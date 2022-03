Kramer zum Saison-Abschluss in Oberhof Vierte

Gesamtweltcup-Siegerin Sara Marita Kramer hat am Sonntag die Weltcup-Saison der Skispringerinnen mit Rang vier in Oberhof abgeschlossen. Nach Sprüngen auf 93,5 und 92,5 m fehlten der Salzburgerin 1,4 Punkte auf Platz drei. Olympiasiegerin Ursa Bogataj mit ihrem dritten Weltcuperfolg, Nika Krinznar und Ema Klinec feierten einen slowenischen Dreifachsieg und untermauerten damit auch ihren Erfolg im Nationencup. Den Gewinn des Gesamtweltcups hatte Kramer schon am Vortag fixiert.

