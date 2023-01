Skispringen Pinkelnig gewinnt zweites Einzelspringen in Zao

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Pinkelnig wieder am obersten Stockerl Foto: APA/EXPA/SPORTIDA/BLAZ WEINDORFER/Archivbild

S kispringerin Eva Pinkelnig hat ihre ausgezeichnete Form bestätigt und in Zao ihren fünften Weltcup-Sieg in dieser Saison gefeiert. Die Vorarlbergerin sprang am Sonntag bei dichtem Schneefall in Japan zum achten Mal in Serie aufs Podest, die 34-Jährige siegte mit einem knappen Vorsprung von 1,3 Punkten auf die Deutsche Selina Freitag, Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström (+10,0). Sara Marita Kramer landete auf Platz neun, direkt vor Chiara Kreuzer, die Zehnte wurde.