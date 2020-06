Trainingsauftakt für Kraft & Co. mit Neo-Coach Widhölzl .

Andreas Widhölzl, der neue Cheftrainer der ÖSV-Skispringer, hat seine Schützlinge in dieser Woche zum ersten Training in Faak am See versammelt. Die Begeisterung von Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer und Co. beim ersten Kurs vor dem Winter 2020/21 war groß. Skispringen in Villach, vor allem aber Gespräche und Teambuilding standen im Vordergrund.