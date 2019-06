"Ein neues Feuer ist entflammt", erklärte die Alpin-Olympiasiegerin am Mittwoch im Rahmen eines Pressetermins in Wien. "Ich habe gemerkt, dass mir der Sport sehr wichtig ist und ich als Person durch und durch Sportlerin bin. Deshalb möchte ich noch ein Comeback starten."

Ziel sei die Rückkehr an die Spitze, betonte Veith. Auf eine genaue Rückkehr in den Weltcup wollte sie sich aber nicht festlegen, ob es für den Auftakt in Sölden Ende Oktober reiche, bleibe abzuwarten.

Die 29-jährige Salzburgerin hatte sich zuvor schon zweimal von schweren Verletzungen zurückgekämpft, ihr Körper habe einmal mehr "sehr gut reagiert". "Die Fortschritte sind sehr gut", berichtete Veith, Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin, zweifache Gesamtweltcup-Siegerin und Gewinnerin von 15 Weltcup-Rennen.