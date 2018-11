Abfahrt hat in Beaver Creek absolute Priorität .

Die Abfahrt hat beim Herren-Skiweltcup in Beaver Creek absolute Priorität. Weil am Freitag mit Rennbeginn (19.45 Uhr MEZ) Schneefall einsetzen soll, wurden gleich drei verschiedene Startmöglichkeiten vorbereitet. Gibt es dennoch kein Rennen, wird man es Samstag anstelle des Super-G versuchen. "Den können wir in Europa nachtragen, die Abfahrt nicht", begründete dies FIS-Renndirektor Markus Waldner.