Fußball SKN-Frauen holen mit Cupsieg sechstes Double in Folge

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hickelsberger-Füller und Co. feiern den nächsten Cuptitel Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

D er SKN St. Pölten hat zum sechsten Mal in Folge das Double im österreichischen Frauen-Fußball gewonnen. Die favorisierten Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag im Cup-Finale in Amstetten gegen Vizemeister Sturm Graz mit 2:0 (1:0) durch und bejubelten ihren achten Cupsieg in Serie. Die Tore erzielten Melanie Brunnthaler (43.) und Julia Hickelsberger-Füller (45.+5).