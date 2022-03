Slokar in Meribel Slalom-Siegerin - Österreicherinnen zurück

Andreja Slokar hat überraschend den letzten Frauen-Slalom in dieser Ski-Weltcup-Saison in Meribel gewonnen. Die Slowenin verwies am Samstag die Topstars der Disziplin bei ihrem ersten Weltcup-Sieg im Slalom in Nebenrollen. Die Halbzeit-Führende Lena Dürr aus Deutschland wurde Zweite, Dritte war Olympiasiegerin Petra Vlohva. Die Slowakin hatte sich schon zuvor die kleine Kristallkugel gesichert. Von den ÖSV-Läuferinnen kam keine in die Top Ten.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at