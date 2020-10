Erste Runde landesweiter Massentests .

In der Slowakei beginnt am Samstag um 7.00 Uhr die erste Runde landesweiter Massentests auf das Coronavirus. Die Armee richtet am Wochenende rund 5.000 Abnahmestellen ein, unter anderem in Schulen und Rathäusern. Auch 30 österreichische Bundesheersanitäter helfen bei den Tests. Verwendet werden Antigen-Schnelltests, die innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern, aber als wen. Mit den Massentests sollen bisher unbekannte Ansteckungsherde ermittelt werden.