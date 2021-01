Es war erst der zweite Bewerb in dieser Weltcup-Saison, nachdem Kramer am 18. Dezember im Einzel von Ramsau einen Heimsieg gelandet hatte. Sie steuerte als rot-weiß-rote Schlussspringerin mit Weiten von 91,5 und 92,0 m auch am meisten zum Punktekonto bei, bei Hölzl klappte es mit 89,0 und 84,5 m hingegen wie schon in Ramsau (10.) nicht ganz nach Wunsch. Das ÖSV-Quartett war schon zur Halbzeit Dritter gewesen, der Rückstand wuchs in der Entscheidung aber noch an.

Nach der fünfwöchigen Pause seit dem Saison-Auftakt geht es nun vergleichsweise Schlag auf Schlag. Am Sonntag (14.00 Uhr, live ORF Sport +) steht in Slowenien ein Einzelbewerb auf dem Programm, vor den Weltmeisterschaften ab Ende Februar/Anfang März in Oberstdorf sind noch die Weltcup-Wochenenden in Titisee-Neustadt, Hinzenbach und Rasnov eingeplant.