Gasser feierte in Peking ersten Weltcup-Saisonsieg .

Olympiasiegerin Anna Gasser hat beim Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Saisonsieg geschafft. Die Kärntnerin triumphierte am Samstag klar vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Kanadierin Laurie Blouin. Zuletzt in Modena belegte Gasser Rang drei, den Saisonauftakt in Neuseeland ließ sie aus. Bei den Herren erreichte indes Clemens Millauer seinen ersten Podestplatz überhaupt.