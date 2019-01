Riegler triumphierte in Bad Gastein - Benjamin Karl 3. .

Claudia Riegler hat in ihrem 331. Snowboard-Weltcup-Einzelrennen einen ganz besonderen Erfolg gefeiert. Die 45-Jährige triumphierte am Dienstagabend erstmals beim Heim-Bewerb in Bad Gastein, im Finale des Parallel-Slaloms behielt sie 0,63 Sekunden vor der Polin Aleksandra Krol die Oberhand. Mit der drittplatzierten Kärntnerin Sabine Schöffmann fuhr auch eine zweite ÖSV-Athletin auf das Podest.