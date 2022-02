Karl: "Komme aus der Mittelschicht oder wahrscheinlich sogar darunter"

NÖN: Mit einer Woche Distanz. Hält das Hochgefühl noch an?

Benjamin Karl: Eine Woche ist das schon wieder her? (lacht) Ja klar hält das noch an. Ich habe drei Tage lang gar nicht geschlafen, weil ich so überwältigt und aufgewühlt war.

Mit Olympiagold haben Sie jetzt alles gewonnen, was es in ihrem Sport zu gewinnen gibt. Gehen Ihnen die Ziele aus?

Karl: Ich hab‘ mir schon neue gesteckt…

Und die wären?

Karl: Das sag‘ ich noch nicht, weil das sonst vielleicht überheblich klingen würde. Nur so viel: Ich fahre auf alle Fälle weiter.

Haben Ihre Ziele mit den Olympischen Spielen 2026 in Mailand zu tun?

Karl: Ja, obwohl das natürlich noch sehr weit weg ist. Ich bin jedenfalls hoch motiviert. Am Donnerstag fahre ich zu einem Europacup-Rennen nach Georgien.

Warum tut sich der Olympiasieger das an?

Karl: Weil auf diesem Hang in einem Jahr die Weltmeisterschaft ist. Ich glaube, das sagt eh alles über meine Pläne (lacht).

Zurück zum Olympiarennen. Ab wann haben Sie gespürt, dass sie dieses Rennen gewinnen können?

Karl: Ich bin von Rennen zu Rennen ruhiger geworden. Wie man im Finale gesehen hat, kann aber immer ein Fehler passieren. Dass dann aber mein Gegner Mastnak auch einen Fehler gemacht hat, war kein Zufall. Ich war ja schon wieder auf gleicher Höhe und habe ihn praktisch in diesen Fehler getrieben.

Sie erzählten, dass sie vor dem Finallauf 2010 in Vancouver sich schon so über Silber freuten, dass sie für das Finale keine Spannung mehr aufbauen konnten. Wie war‘s diesmal?

Karl: Auch nicht viel anders. Außer, dass ich die Situation schon kannte. Ich ließ die Freude kurz raus und fand dann aber schnell wieder zu mir.

Im Ziel galten ihre ersten Worte der Familie und vor allem ihrer Mutter…

Karl: Weil ich weiß, was ich ihr zu verdanken habe und wo ich herkomme.

Wo kommen Sie denn her?

Karl: Aus der absoluten Mittelschicht oder wahrscheinlich noch ein bisschen darunter. Meine Mutter war alleinerziehend. Wir haben uns wirklich alles vom Mund abgespart, um diese Karriere zu ermöglichen. Ich erinnere mich noch gut an diverse Trainingslager, wo andere ein Pago-Saft‘l zum Abendessen getrunken haben, ich mir aber die 2,50 Euro nicht leisten konnte und Wasser getrunken hab‘. Oder dann später: Da hatte ich zwar von einem Sponsor ein Auto, bin aber trotzdem mit dem Zug zurück nach Niederösterreich gefahren, weil ich mir den Sprit nicht leisten konnte. Jetzt lebe ich in Lienz, hab‘ ein großes Haus, eine tolle Familie und bin so glücklich, wie man nur sein kann.

In vielen Sportarten ist es gerade Mode, den „Greatest Of All Times“, den „G.O.A.T.“ zu küren. Tom Brady ist das bei den Footballern, Muhammad Ali im Boxen. Sind Sie das im Snowboard?

Karl: Ich selber würde das nicht von mir behaupten. Wenn andere das über mich sagen, dann soll es mir recht sein. Es gibt mit Schoch oder Wild im Snowboard zwar zwei, die Doppel-Olympiasieger geworden sind, beide waren aber nie Weltmeister oder Weltcupgesamtsieger. Wenn es also um die Erfolge geht, gibt‘s keinen, der da auch nur annähernd hinkommt.

Gibt‘s eine Chance, dass es in vier Jahren wieder einen zweiten Olympiabewerb in Ihrer Sportart gibt?Karl: Angeblich schon. Die Italiener haben als Veranstalter da ein Wörtchen mit zu reden. Schön, wenn es der Teambewerb ins Programm schaffen würde. Noch lieber wäre mir aber, wenn wir den Slalom zurückbekommen. Ein Einzelbewerb zählt für mich ungleich mehr.