Social-Media-Plattformen Jugend nutzt am liebsten WhatsApp, YouTube und Instagram

Junge nutzen weiterhin sehr oft soziale Medien Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Jugend ist weiter stark auf Social-Media-Plattformen unterwegs. Nach Spitzenwerten in der Pandemie hat sich die Nutzung nun auf einem hohen Niveau eingependelt, wie der Jugend-Internet-Monitor 2023 von Saferinternet.at zeigt. WhatsApp, YouTube und Instagram bleiben die drei beliebtesten Plattformen. Das vor allem in der Gaming-Szene gern verwendete Netzwerk Discord verliert Nutzerinnen und Nutzer in Österreich. Aufsteiger ist die Instant-Foto-App BeReal.