"Es genügt, dass sie aus Amerika kommt", sagte Lugner. Erst war ein Gast aus Los Angeles geplant, doch die Brände in Südkalifornien hätten dies unmöglich gemacht, wie er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien sagte.

Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre und hat im Laufe ihrer Karriere den Spitznamen "The Body" verliehen bekommen. Sie sammelte auch Erfahrungen im Schauspiel-Bereich und im TV, im letztgenannten Metier war sie unter anderem als Gastgeberin der Show "Britain's Next Top Model" tätig. Laut Lugner residiert das im Jahr 1964 geborene Fotomodell inzwischen in einer 8,1 Millionen US-Dollar teuren Villa in Miami.