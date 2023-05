Tischtennis Solja gegen topgesetzte Sun bei WM auf verlorenem Posten

Sun Yingsha freut sich über den sicheren Sieg/Archivbild Foto: APA/AFP

D ie Österreicherin Amelie Solja ist am späten Montagabend bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Durban in Einzelrunde zwei gegen die topgesetzte chinesische Olympia-Zweite Sun Yingsha auf verlorenem Posten gewesen. Das 0:4 (-4,-7,-3,-5) aus Sicht der ÖTTV-Spielerin bedeutete, dass Rot-weiß-rot bei diesen Titelkämpfen im Frauen-Einzel nicht mehr vertreten ist.