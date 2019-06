Bischofskonferenz tagt in Mariazell .

Mit einem gemeinsamen Gebet ist am Montag die dreitägige Sommer-Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz eröffnet worden. Am Mittwoch wird erstmals auch der neue Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, am Treffen der römisch-katholischen Bischöfe teilnehmen.