Auf der Hohen Warte lag die Tiefsttemperatur in der Nacht auf Dienstag knapp unter 20 Grad Celsius. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) endete die Serie dort nach neun Tropennächten. Der Rekord liegt weiterhin bei elf Tropennächten hintereinander im Sommer 2015.

In Wien Innere Stadt wurden exakt 22,1 Grad gemessen, was die zweitheißeste Nacht hinter Bad Deutsch Altenburg (22,2 Grad) bedeutet. Platz drei ging an Bregenz mit 21,7 Grad. Weitere fünf Stationen - Kolomansberg, Feldkirch, Eisenstadt, Neusiedl am See und Golling - verzeichneten ebenfalls Tropennächte.

Der kühlste bewohnte Ort mit einer ZAMG-Messstation war in der Nacht auf Dienstag St. Jakob im Defereggen, wo die Quecksilbersäule auf 8,6 Grad schrumpfte und damit einen erholsamen Schlaf ermöglichte. Die kühlste Nacht unter 1.000 Metern Seehöhe wurde in Zwettl gemessen: 10,6 Grad Celsius bedeuten jedoch für das Waldviertel fast so etwas wie eine Tropennacht.