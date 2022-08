Sommerschule startet auch im Westen

Werbung

Förderunterricht sowie Angebote zum Vertiefen von Lerninhalten gibt es neben Deutsch und Mathematik (sowie Sachunterricht in der Volksschule) heuer auch für Englisch. Für aus der Ukraine geflohene Schülerinnen und Schüler gibt es außerdem Deutschkurse. An Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie AHS-Unterstufen findet dabei Projektunterricht in Kleingruppen mit sechs bis 15 Kindern statt, an den Oberstufen gibt es ein Kurssystem. Die Teilnahme ist freiwillig, den Unterricht halten Lehramtsstudierende und Lehrer.