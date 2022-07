9.654 Corona-Neuinfektionen und über 1.000 Spitalspatienten

Werbung

Auch am Donnerstag war die Zahl der Spitalspatienten vierstellig, zuletzt war das vor rund zwei Monaten, am 6. Mai, der Fall gewesen. Seit Freitag mussten 15 weitere Infizierte in den Spitälern aufgenommen werden. Seit vergangenen Samstag kamen 128 Patientinnen und Patienten hinzu. Auf den Intensivstationen gab es seit dem Vortag einen Rückgang um zwei Schwerkranke, im Wochenvergleich ging die Zahl der Patientinnen und Patienten um drei zurück.

Die Sieben-Tages-Inzidenz sank am Samstag leicht auf 795,6 Fälle je 100.000 Einwohner, am Freitag betrug sie noch 800,2. Am Samstag gab es in Österreich 117.807 laborbestätigte aktive Fälle, um 779 weniger als am Freitag. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.520.395 bestätigte Fälle gegeben.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter Wien mit 1.127,4, gefolgt von Niederösterreich (892,6), dem Burgenland (819,8) und Vorarlberg (734,5). Dahinter reihen sich Salzburg (699,5), Oberösterreich (642,5), die Steiermark (638,1), Tirol (576,2) und Kärnten (549,1).

Österreichweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 103.341 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 95.997 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 10,1 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als 104.580 PCR-Analysen durchgeführt, durchschnittlich 9,8 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

Die derzeitige Corona-Welle lässt die Impfbereitschaft wieder leicht ansteigen. Österreichweit 5.292 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden, davon waren immerhin 190 Erststiche. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.833.092 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 5.018.959 Menschen sind grundimmunisiert, haben also drei Impfungen erhalten. Das sind 55,9 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit ihrem Ausbruch 18.872 Tote in Österreich gefordert. Die AGES zählte jedoch bereits am Freitag 20.107 Verstorbene seit Pandemiebeginn.