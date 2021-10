Thomas Gottschalk erhebt noch einmal sein "bemoostes Haupt"

Er ist zweifelsohne die deutschsprachige Showmasterlegende: Thomas Gottschalk. Am 6. November (Samstag) kehrt der umtriebige Moderator nun mit einer Sonderausgabe seines legendären Formats "Wetten, dass..?" in ORF 1 auf den Bildschirm zurück. Aus diesem Anlass beantwortete der 71-Jährige der APA die Frage, ob eine Rückkehr auch schmerzt, warum es keine neuen Elemente in der Show geben darf und was seine "geschminkte" Seite im Berufsleben war.