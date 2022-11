Sondersitzung Nationalrat tritt zur ÖVP-Korruptionsaffäre zusammen

AB APA / BVZ.at

Die Opposition zitiert den Kanzler ins Parlament Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

A uf Wunsch von FPÖ und SPÖ tritt der Nationalrat am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Korruptionsaffäre zu diskutieren. Der frühere Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid hat Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz und andere ranghohe Türkise vor der Staatsanwaltschaft massiv belastet. Die SPÖ stellt einen "Dringlichen Antrag" an den aktuellen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Alle Oppositionsparteien fordern Neuwahlen.